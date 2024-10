Daniele Raco al Sipario Strappato di Arenzano, Sabato 19 ottobre al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano in via Marconi 165

Daniele Raco al Sipario Strappato di Arenzano alle ore 21 arriva la comicità con Daniele Raco che porta il suo spettacolo “Best – In un mondo di John e di Paul” per la prima volta in un teatro al chiuso.

Lo spettacolo prende spunto dalla figura di Pete Best, il primo batterista dei Beatles che per molti è l’emblema della sfortuna, poiché aveva lasciato la band giusto un attimo prima che i Fab Four raggiungessero il successo.

In realtà la storia, suggerisce Raco, è diversa: Pete lasciò la band perché non volle adeguarsi ai cambiamenti imposti dal produttore tra vestiti, taglio dei capelli e canzoni. Inoltre a causa dell’enorme carisma rubava letteralmente la scena a John e Paul.

Ma Pete scelse la libertà alla fama.

In questo “Meglio di con inediti” attraverso il percorso dei suoi pezzi Daniele Raco prova a spiegare perché dopo 33 anni di carriera, in un mondo di John e di Paul, ostinatamente si identifichi ancora in Pete Best.

L’ingresso costa 15 euro intero e 12 ridotto. Sono disponibili abbonamenti.

Prenotazioni: (WhatsApp) 353.4369014; 339.6539121