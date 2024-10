Imperia, auto fuori strada: due feriti, interviene il Grifo

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte, poco dopo mezzanotte e mezza, a Imperia in via Clavi, all’altezza del bivio per Torrazza.

Il bilancio è di due persone ferite, mentre restano ancora da chiarire la dinamica e le cause che hanno portato un’auto a finire fuori strada.

Intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in codice rosso i soccorsi del 118, con le ambulanze della Croce Verde di Cervo, della Croce Rossa di Diano Marina e Pontedassio, oltre all’automedica Alfa 1. I vigili del fuoco di Imperia sono riusciti a estrarre i due occupanti dell’auto dalle lamiere e li hanno affidati ai sanitari per le cure necessarie.

Trasporto d’urgenza con elisoccorso Grifo

Date le gravi condizioni di uno dei feriti, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha trasportato il paziente in urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure specialistiche.