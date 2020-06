Daniele Coro riconfermato alla Warner Chappell

Warner Chappell Music Italiana annuncia il rinnovo del contratto in esclusiva con Daniele Coro.

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA annuncia il rinnovo del contratto in esclusiva come autore con DANIELE CORO: autore, compositore, musicista e produttore discografico, che ha scritto brani di grande successo interpretati da alcuni tra i più importanti artisti italiani.

ROBERTO RAZZINI, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana, afferma in merito al rinnovo: «Abbiamo incontrato Daniele per la prima volta ormai qualche anno fa e il nostro rapporto si è subito consolidato grazie all’entusiasmo e ai grandi successi condivisi. Poter confermare la nostra collaborazione per il futuro, è motivo di orgoglio e di soddisfazione. Desidero ringraziare Daniele per quanto ha saputo esprimere sino ad oggi, non solo come autore ma anche come produttore e di aver accettato di proseguire con Warner il suo percorso professionale».

DANIELE CORO commenta: «Un grazie speciale a Roberto per le parole e la fiducia. Non posso non aggiungere Rossella, Lodovico, Riccardo, Leonardo, Stefania, Nicoletta e tutta Warner Chappell per esserci sempre. Non è scontato. Ogni rinnovo è l’inizio di un percorso, di una storia ancora da inventare e sono felice di cominciarla ripartendo da qui».

DANIELE CORO è un autore, compositore, musicista e produttore discografico, che ha collaborato negli anni insieme ad artisti del calibro di Laura Pausini (“Bellissimo Così”), Gianni Morandi (“Grazie A Tutti”), Emma Marrone (“Un Sogno A Costo Zero”, “Maledetto Quel Giorno”), Nek (“Congiunzione Astrale”), Alessandra Amoroso (“Immobile”, “Stupida”, “Estranei A Partire Da Ieri”, “Stupendo Fino A Qui”) Marco Masini (“Che Giorno E’” Festival di Sanremo 2015, “Il Confronto” Festival di Sanremo 2020), Luca Carboni (“Una Grande Festa”), Francesco Renga (“Insieme: Grandi Amori”) e molti altri ancora, come Annalisa, Noemi, Mario Lavezzi, Elodie, Marco Carta, L’Aura Abela, Anna Tatangelo, Federica Carta, Loredana Errore, Valerio Scanu, Manuel Mijares, Dirotta su Cuba.

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, da più di vent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale.

Divisione editoriale di Warner Music Group, Warner Chappell Music Italiana, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.