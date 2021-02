Dal Museo Doria di Genova incontro online sul Minnesota

I martedì pro natura in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”. 23 febbraio ore 21 in streaming l’evento “Minnesota, l’infinito nord degli Stati Uniti”.

Diretta Youtube -> https://www.youtube.com/watch?v=YTh-Zm0WPe0&feature=youtu.be

o sul sito https://www.pronaturagenova.it/home/conferenze-al-museo/ premendo l’apposito pulsante “Vai alla presentazione”

“MINNESOTA, L’INFINITO NORD DEGLI STATI UNITI”

Relatore: CARLO FERRARI

Conversazione da remoto su piattaforma digitale.

Minnesota, un luogo che sembra ancora selvaggio e puro, dove si scopre qualcosa di nuovo del mondo. Praterie, laghi, foreste, affascinanti cittadine fluviali e vivaci città. Un senso di “grande nord” che affascina ed entusiasma scoprire in ogni stagione. Uno stato pieno di cultura e curiosità che invita a scoprire qualcosa di nuovo del mondo. Una America particolare, dove le metropoli non sono tali ed i villaggi lasciano respirare una aria di un tempo che sembra essersi fermato. Una America vivace ma mai rumorosa, colorata ma mai accecante, moderna ma sobria. Foreste imponenti, laghi incontaminati, strade secondarie perse tra di essi, ciclabili lunghe centinaia di kilometri e che attraversano le metropoli come fossero metropolitane a pedali. Divertimento ed attrazioni per avventurosi e per famiglie in ogni stagione.