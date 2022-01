Dal 26 gennaio in Inghilterra niente più mascherine

L’annuncio di Boris Johnson, niente più mascherine ed uso del Covid pass. Da noi green pass anche per andare dal tabaccaio

In Inghilterra verranno rimosse le restrizioni introdotte per la variante omicron, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici.

La notizia era nell’aria già da diversi giorni e stamattina è stato proprio il primo ministro a spiegarlo alla camera dei Comuni.

A parlare è stato Boris Johnson spiegando come a partire dal 26 gennaio in Inghilterra verranno rimosse le restrizioni in vigore per limitare la diffusione della pandemia, quelle incluse nel cosiddetto “Piano B”, ovvero l’obbligo di indossare la mascherina nella maggior parte dei luoghi pubblici e di esibire un “Covid pass” per alcuni eventi, oltre alla raccomandazione di lavorare da casa, quando possibile.

La rimozione delle restrizioni è la conseguenza del calo dei nuovi casi positivi registrato negli ultimi giorni.

La variante Omicron del nuovo coronavirus – ha spiegato il ministro della Salute Sajid Javid – “è in ritirata” con la mortalità in forte calo e i ricoveri in terapia intensiva “tornati agli stessi livelli dello scorso luglio”.

In Inghilterra, si torna alla normalità, dunque. Al contrario, da noi, le persone dovranno mostrare un green pass addirittura per andare dal tabaccaio.