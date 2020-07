Da oggi riprendono le regate veliche in Riviera

In questo fine settimana riparte in Liguria la vela agonistica con gli appuntamenti di Imperia, Andora, Loano e Lerici.

SAVONA. 10 LUG. Riprendono le regate dopo il lungo periodo di Lock Down che ha di fatto portato all’annullamento delle tante gare in calendario negli ultimi mesi. A riaprire l’ attività agonistica in Primazona ed in Riviera sarà da oggi (e fino a domenica) ad Imperia, la classica Dragon Summer Cup. In gara la agguerrita flotta dei Dragoni, in un appuntamento di grande interesse organizzato dallo YC di Imperia, in collaborazione con la Lega Navale di Imperia. Il segnale della prima partenza verrà dato alle 13 e 30. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0183 63788, oppure comunicare con l’indirizzo di posta elettronica office@ycim.it

Queste le altre gare in programma nel fine settimana.

Ad Andora domani è prevista la disputa di una regata zonale riservata alle classi Laser. Si tratta della terza prova valida per la ranking list.

Ad Andora regate anche domenica: ancora in acqua la flotta dei Laser. In programma c’è la regata zonale valida quale quarta prova per la ranking list.

A Loano domani e domenica saranno invece di scena le barche di coppia che si batteranno per il prestigioso Trofeo Baietto.La manifestazione è riservata alle classi 420 e L’Equipe. La gara, che sarà valida per la ranking list zonale per entrambi le classi, è organizzata dal locale circolo nautico.Le regate del Trofeo Baietto si svolgeranno nello specchio acqueo antistante Loano. Il via della prima prova verrà dato alle ore 12. Si svolgeranno al massimo sei prove. E comunque non più di tre al giorno. Domenica non si potranno effettuare operazioni di partenza dopo le ore 16.

A Lerici infine, domani e domenica, è programmato il Trofeo Vejo e Claudio Sampiero. La competizione vedrà impegnata una flotta di imbarcazioni che gareggeranno in ORC, Gran Crociera e Crociera.

PAOLO ALMANZI