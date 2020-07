Covid-19, 229 nuovi casi: divieto di ingresso per 13 paesi

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che dispone il “Divieto di ingresso per chi arriva da Paesi a rischio”.

Si tratta di un divieto di ingresso e transito in Italia per chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o è transitato in 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

“Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi”, ha dichiarato il ministro.

Nel mentre sono in risalita i nuovi contagi da Covid: nelle ultime 24 ore, sono 229, 119 in Lombardia. Ieri erano stati 193. I morti sono stati 12, contro i 15 di ieri.

Complessivamente il numero delle vittime sono diventate 34.926 secondo i dati forniti oggi dal ministero della Salute.

Scendono a 69 i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva, due in meno di ieri.

Quasi la metà (30) sono in Lombardia; seguono Lazio (13), Piemonte ed Emilia Romagna (10).

I ricoverati con sintomi sono 871 (-18), 12.519 le persone in isolamento domiciliare, in calo rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 13.459, in flessione rispetto ai 13.595 di ieri. I guariti sono invece 193.978, 338 in più di ieri. In totale i contagiati sono 242.363.

I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 52.552, circa 2mila in più di ieri. Il totale sale a 5.806.668. Sono i dati forniti oggi dal ministero della Salute.