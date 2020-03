Da domani ridotte del 20% corse Amt. Bucci: parcheggio gratis in centro per chi lavora

“Da domani a Genova il trasporto pubblico sarà ridotto del 20% attuando in settimana l’orario del sabato, abbiamo monitorato che negli ultimi giorni c’è stata una costante riduzione di passeggeri, in caso contrario saremo sempre in tempo a tornare indietro”.

Lo ha ribadito oggi il sindaco Marco Bucci.

Il primo cittadino ha ricordato che il Comune ha attivato il parcheggio gratuito nel centro di Genova per chi viene a lavorare in centro città con autocertificazione.

Inoltre la municipalizzata per la raccolta dei rifiuti Amiu “sta intensificato i passaggi nelle zone più critiche per il rischio infezione, come il centro storico”.