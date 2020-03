“Grazie all’impegno degli spedizionieri e degli operatori logistici domani, dopodomani e mercoledì arriveranno in Liguria carichi di mascherine provenienti dalla Sardegna e dalla Cina, ci stiamo attrezzando per creare una nostra catena logistica. Saranno distribuite con grande rigore, attraverso un unico magazzino in base a un ordine di importanza”.

Lo ha annunciato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

“Dal Governo centrale – ha aggiunto Toti – oggi sono arrivati 5 nuovi respiratori Ne arriveranno 10 entro domani, ci aiuteranno ad evitare il sovraffollamento delle sale di Rianimazione.

Al momento, non c’è alcun cittadino ligure che non abbia le cure di cui ha bisogno. Stiamo allestendo nuove sale Rianimazione per essere pronti.

Oggi abbiamo a malapena le mascherine per coloro che sono in prima linea. Comunque ci stiamo attrezzando anche per una produzione autoctona ligure di mascherine chirurgiche”.