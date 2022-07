Al via “Varese Ligure Opera Festival”. Con la Direzione artistica del Maestro Francesco Mancuso e il Premio alla carriera ad Amarilli Nizza.

Al via “Varese Ligure Opera Festival” prima edizione.

Un progetto di A.M.G. Classica. Da “Suor Angelica” a “Cavalleria Rusticana” la cittadina ligure torna a splendere con le grandi opere.

Con agosto 2022 Varese Ligure apre le porte ad una preziosa rassegna lirica. Prende ufficialmente il via la prima edizione di “Varese Ligure Opera Festival” organizzato da A.M.G.Classica. A partire dal 7 di agosto infatti, una serie di eventi darà lustro ad un Comune storicamente legato all’opera lirica, attraverso due rappresentazioni e due concerti.

Come lo stesso Direttore Artistico spiega, il Maestro Francesco Mancuso:

“L’obiettivo principale del progetto è quello di incrementare ad ampio raggio la vitalità culturale della città. La prospettiva è quella di farla tornare un punto di riferimento nel settore.”

Ed è così che l’incantevole piazzetta Fieschi del Borgo Rotondo di Varese Ligure diventa palco e scenografia dei principali eventi. E grazie alla sua particolare e naturale acustica si mostra con la sua identità come la sede di un nuovo e significativo Festival. Su iniziativa dello stesso Direttore Artistico, viene istituito un riconoscimento verso i grandi della lirica internazionale. In questa prima edizione il “Premio alla Carriera” verrà consegnato al celebre soprano Amarilli Nizza, Oscar della lirica internazionale 2020, al termine della rappresentazione di “Cavalleria Rusticana” del 13 agosto.

IL PROGRAMMA

Domenica 7 agosto 2022 ore 21:00 “SUOR ANGELICA”:

rappresentazione in forma semisferica dell’Opera di Giacomo Puccini. Piazzetta Fieschi, Varese Ligure, SP.

Biglietto: €18,00 1° settore – € 15.00 2° settore

– Martedì 9 agosto 2022 ore 21:00 CONCERTO LIRICO:

Frazione di Comuneglia, Varese Ligure, SP.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

– Giovedì 11 agosto 2022 ore 21:00 CONCERTO LIRICO:

Frazione di San Pietro Vara, Varese Ligure, SP.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

– Sabato 13 agosto 2022 ore 21:00 “SUOR ANGELICA”:

rappresentazione in forma scenica dell’Opera di Pietro Mascagni. Piazzetta Fieschi, Varese Ligure, SP.

Biglietto: € 25,00 1° settore – € 22,00 2° settore

Gli artisti partecipanti al Festival sono cantanti provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali e gli strumentisti coinvolti negli ensemble sono professionisti appartenenti ad orchestre nazionali (come quella del Teatro Carlo Felice di Genova).

Maggiori dettagli

Per informazioni e prenotazioni —> genovaclassica@gmail.com

http://concertopera.eu/varese-ligure-opera-festival/

Evento organizzato da A.M.G. Classica, una struttura che opera stabilmente sul territorio ligure dal 2001 realizzando eventi musicali a livello internazionale.

Con la collaborazione di Concertopera Agency Praga, Accademia Musicale Verdi di Chiavari, Comune e Proloco di Varese Ligure, Regione Liguria.

Francesco Mancuso

È Direttore sia di Artist Media Management che dell’Agenzia Concertopera-Praga. Ha debuttato come pianista e direttore d’orchestra all’età di 14 anni. Si è esibito in Italia e all’estero collaborando con artisti di fama internazionale, come pianista e direttore d’orchestra. Ha diretto l’orchestra del Teatro Carlo Felice, l’Orchestra Filarmonica di Arad, l’Orchestra Sinfonica KlK, l’Orchestra Sinfonica di Bacau e altro ancora. Francesco Mancuso si dedica sia al repertorio concertistico che a quello operistico. Pianista solista, ha collaborato con artisti di fama internazionale come Christopher Hogwood. Membro della giuria di concorsi vocali internazionali è il direttore di Concertopera Agency. Nel corso degli anni ha sviluppato competenze nel campo dell’organizzazione di eventi, come direttore artistico, creando festival e rassegne concertistiche con particolare attenzione verso i giovani artisti.