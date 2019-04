Cus Genova, i risultati delle squadre biancorosse

I risultati delle squadre cussine nel fine settimana.

RUGBY. Nel campionato nazionale di Serie A il CUS Genova Rugby di Edd Thrower è uscito sconfitto dal suo Stadio Carlini contro i Lyons Piacenza con il risultato di 24-40. Universitari settimi a 42 punti, piacentini primi della classe a quota 79.

PALLAVOLO. Vittoria che vale la salvezza nel campionato nazionale di Serie B per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto che a Mozzate conquista tre punti decisivi contro il fanalino di coda Pro Patria. La squadra di coach Grotto è scesa in campo con la determinazione necessaria e fin da subito ha messo in difficoltà i padroni di casa. Vittoria per 3-0 poi le notizie da Caronno, dove i padroni di casa superavano per 3-1 Saronno dando al CUS la matematica salvezza con una giornata di anticipo.

PALLACANESTRO. Cominciano con una sconfitta le semifinali Playoff di Serie C Silver per il CUS Genova. Partita combattuta al PalaBologna contro Sarzana di coach Ricci, in cui alla fine però a spuntarla sono stati i sarzanesi. Vantaggio 1-0 biancoverde nella serie ma subito occasione di rifarsi in gara-2 in settimana, sempre a Sarzana.

HOCKEY. Il CUS Genova Hockey di mister Cappelli è stato protagonista di un brutto tonfo a Novara nel weekend. Risultato di 4-1 e Playoff ora molto difficili da raggiungere. La partita si è decisa nei primi tre minuti del primo e del terzo quarto, dove i novaresi hanno trovato due reti per periodo. Nel mezzo rete su rigore di Luca Zero.

TENNIS. Grande risultato per il CUS Genova Tennis. Come previsto è stata una sfida molto equilibrata quella a Finale contro il TC Finale, in cui i Cussini hanno portato a casa il risultato per 4-3 in seguito al doppio di spareggio. Il risultato dopo i singoli era di 2-2 e entrambe le due sfidanti hanno conquistato anche un doppio a testa. In campo per i Biancorossi Costa e Rebaudi, vincenti nei singoli e nel primo doppio disputato. Uno spareggio che si conclude con la vittoria universitaria al long tie break.