Genoa, bilancio approvato: chiusura in positivo

Ottime notizie dall’Assemblea dei Soci del Genoa dove è stato approvato finalmente un bilancio in positivo, grazie anche alle ottime plusvalenze di mercato.

L’assemblea infatti ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2018 che per la prima volta dopo anni è risultato in positivo, prima delle imposte, di quasi un milione di euro (954.146 euro). Pagate le tasse è risultata una perdita di 3,9 milioni. Lo scorso anno era stato chiuso in rosso di circa 12 milioni. Grazie alla vendita di Piatek al Milan a gennaio per 33 milioni più bonus, il debito tributario, che nel 2017 ammontava a 63 milioni, ed era stato ridotto nel 2018 a 58 milioni, è stato ridotto di altri 20 milioni in questi primi mesi del 2019. Il patrimonio netto del Genoa al 31 marzo 2019 risulta di 10 milioni.

Quest’anno, proprio in virtù di questi dati, il club rossoblù dovrebbe ottenere la licenza UEFA.