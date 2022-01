Cub, differimenti al vaccino per due tecnici radiologi ed un insegnante

La Cub Genova di via Savona, nei giorni scorsi, ha effettuato altre tre pratiche di “differimento” per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid, per due tecnici radiologi ed un insegnante di un istituto di Scuola Superiore.

A darne notizia la coordinatrice della Cub Sanità Raffaella Vigevano, spiegando come lo stesso Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, dopo aver accertato “la sussistenza dei requisiti per procedere alla cancellazione dell’albo” in seguito al “differimento della data di vaccinazione”, dichiara “la perdita di efficacia della sospensione ex lege, provvedendo alla cancellazione dell’annotazione della sospensione dall’esercizio”.

Il cosiddetto differimento, così com’è stato rimodulato dal dl del 7 gennaio (art. 1 comma 2), “L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo’ essere omessa o differita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”, è stato autorizzato, dal proprio medico curante in base alle agli esami medici da effettuare.

Tale “differita” o “differimento” in questo caso, permette la sospensione del vaccino per il tempo necessario ad effettuare gli esami di accertamento. Inoltre annulla le penalizzazioni fatte nei confronti del dipendente e determinate dall’obbligo vaccinale, quali la sospensione dello stipendio, il pagamento dei contributi ed altro. Nonché il reintegro del proprio posto di lavoro o di uno sostitutivo.

Un differimento analogo è stato effettuato per le stesse motivazioni, ovvero fare alcune visite relative a possibili patologie che renderebbero pericolosa la vaccinazione anti covid ad un insegnante di un istituto di una Scuola Superiore di Genova.

“Importante – ci spiega la Viganego – è stato l’intervento dell’avvocato della CUB di via Savona che ha motivato il medico curante spiegandogli il nuovo dl.