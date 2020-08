I Vigili del fuoco del distaccamento di Multedo sono intervenuti, nella notte, a Genova Prà, in via Sapello, per il crollo di alcuni calcinacci dal soffitto in un’abitazione.

Non ci sono stati feriti ma, per precauzione i pompieri, hanno fatto evacuare tre appartamenti dello stabile con quattro persone che hanno dovuto passare la notte fuori casa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i tecnici del comune per le verifiche e la messa in sicurezza.