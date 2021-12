Croce Rossa Gattorna, aderisce al progetto: aiuto per la vita

La Croce Rossa del Comitato di Gattorna, insieme ai Comitati di Chiavari, Cicagna, Cogorno e Riva Trigoso, ha aderito al servizio civile universale.

Il Presidente della Croce Rossa di Gattorna Paolo Boccardo, unitamente ai presidenti dei comitati, informa che il progetto: “Aiuto per la vita” ha una forte rilevanza sociale e formativa; sarà utile alla crescita umana e all’apprendimento professionale da parte dei giovani che si avvicinano al mondo del volontariato.

Questa iniziativa si inserisce nel solco più ampio di azioni rivolte al benessere e all’assistenza di persone che si trovano in stato di difficoltà; inoltre la Croce Rossa Italiana ha sempre aiutato le persone in difficoltà. Il corso di formazione darà l’opportunità ai ragazzi di apprendere e imparare un’attività importante e fondamentale di solidarietà collettiva; saranno poi in grado di sviluppare una rete amicale e di intervento sociale sempre più forte volta al bene collettivo.

Le iscrizioni per la selezione di volontari da impiegare in attività di servizio civile universale sono aperte; presso le sedi del nostro comprensorio con una misura aggiuntiva per facilitare l’accesso al mercato del lavoro. Possono presentare domanda i giovani ambosessi di età compresa fra i 18 e i 28 anni; i volontari del servizio civile riceveranno, a fronte di un impegno di 1145 ore all’anno (25 ore a settimana) l’importo mensile di 444,30 euro.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente on line attraverso il sito https://domandaonline.serviziocivile.it con l’utilizzo del proprio SPID entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022. Per maggiori informazioni o approfondimenti in merito è possibile inviare una mail a gattorna@cri.it oppure telefonare al numero: 0185/931807”. ABov