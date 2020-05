Creato su Facebook il Gruppo apolitico Tutti a Roma

E’ stato creato su Facebook il gruppo ” Tutti a Roma”.

Ecco le dichiarazioni dei Responsabili regionali e nazionali del Gruppo apolitico.

“Siamo un gruppo di cittadini italiani, convinti da innumerevoli evidenze, e la crisi corrente causata dall’emergenza pandemica ci sta facendo emergere ulteriori conferme, che il Popolo con grande laboriosità e forte spirito di coesione garantisca la continua tenuta democratica di questo Paese ripetutamente messa a rischio dall’attuale classe politica.

E’ nostro proposito organizzare una manifestazione a Roma per presentare le nostre istanze al Presidente della Repubblica, garante della nostra Costituzione, affinché ne siano salvaguardati i principi fondamentali con rinnovati vigore, entusiasmo, coraggio.

Saremo una presenza apartitica, non violenta, anti-razzista ed ispirata innanzitutto al principio di legalità. Non sfileremo contro qualcuno o qualcosa, non ci riconosceremo nell’ormai vetusta dicotomia destra-sinistra, vogliamo con determinazione perseguire l’ammodernamento del nostro Paese, convinti che oggi non esprima neanche minimamente le proprie potenzialità.

Abbiamo ed avanzeremo proposte chiare e concrete in temi come: riforma dello Stato, i rapporti con l’Europa, la revisione del sistema fiscale, l’efficientamento dell’apparato burocratico e molti altri.

Invitiamo ad informarsi meglio chiunque ci vorrebbe relegare nell’angolo dei facinorosi additandoci ingiustamente come violenti e non rinunceremo a chiedere conto di queste affermazioni per vie legali.

F.to. Responsabili Nazionali e Regionali Gruppo Facebook Tutti a Roma”

