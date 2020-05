Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preallertato il numero 1 della Federcalcio, Gravina, e il presidente della Lega di serie A, Dal Pino, per una riunione che si terrà a breve. Segnale inequivocabile: il premier ha deciso di prendere in mano il dossier calcio, seguendo in prima persona la vicenda.

Il tema è ovviamente la ripresa del campionato di serie A. Cresce inoltre l’attesa per la riunione, previsto per giovedì 7 maggio, tra la Federcalcio e il Comitato Tecnico Scientifico per trovare un accordo sul protocollo medico.

Due appuntamenti fondamentali per delineare il futuro di questa stagione calcistica appena ormai ad un filo.