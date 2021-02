Covid, Muzio su fb: tampone molecolare positivo ma sto discretamente bene

“E COSÌ IL COVID E’ TOCCATO PURE A ME. TAMPONE MOLECOLARE POSITIVO E CONSEGUENTE QUARANTENA”.

Lo ha annunciato stasera su fb il capogruppo regionale di Forza Italia e segretario dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa della Liguria Claudio Muzio.

“STO DISCRETAMENTE BENE – ha spiegato Muzio – UN PO’ DI FEBBRE SENZA TOSSE, RAFFREDDORE O MAL DI GOLA. È UN’ESPERIENZA CHE AVREI EVITATO VOLENTIERI, MA LA VITA E’ COME IL MAIALE, NON SI BUTTA VIA NIENTE ANCHE QUANDO VIVI UNA SITUAZIONE NEGATIVA. VEDIAMO COME ANDRA'”.