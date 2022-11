Covid | Asl3: pressione ospedaliera in leggera crescita

Ma situazione completamente cambiata

Circa la situazione del Covid in Liguria, alla luce delle indicazioni fornite dalle valutazioni del rischio dell’Istituto Superiore di Sanità, analizzando la situazione odierna, “la pressione ospedaliera è l’unico indicatore appropriato per definire il quadro epidemiologico e mostra un trend in leggera crescita” con un “+10% dei nuovi positivi in ospedale in una settimana, con il 70% dei positivi ricoverati che si trovano in ospedale per patologie no-COVID.”

Lo scrive l’Asl3 in una nota precisando “come attualmente sia occupato solo il 3% dei posti letto disponibili in terapia intensiva. Va inoltre sottolineato come la valutazione del rischio dell’ISS si basa su indicatori del decreto di aprile 2020. Oggi la situazione è completamente diversa da allora, la malattia è cambiata e gli indicatori utilizzati nel 2020 si possono considerare superati.”