Covid-19 | Ecco le disposizioni del Comune di Alassio

La riunione del Coc del Comune di Alassio con la Giunta Comunale del pomeriggio si è tradotta in un’ordinanza sindacale avente come oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, con effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sino alla data del 3 aprile 2020, dispone quanto segue:

Il mercato settimanale del sabato è sospeso ad eccezione delle aziende autorizzate alla vendita di prodotti deperibili (alimentari, fiori, piante, produttori agricoli) che potranno svolgere l’attività subordinatamente all’adozione di misure che garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 let d) del DPCM 8.03.2020;

E’ sospeso l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Per quanto attiene gli Uffici Comunali è prevista l’apertura per non più di una persona alla volta per i seguenti uffici:

Ufficio Anagrafe, Stato Civile (solo su appuntamento) Ufficio Cimiteriali; URP attivo presso l’ufficio Messi sportello ante l’entrata Comunale, ove sarà possibile depositare le pratiche destinate all’Ufficio Protocollo.

Si prevede invece la chiusura presso il Palazzo comunale e sedi esterne dei sotto indicati servizi, che saranno però attivi via telefono o canali informatici (E-mail o Pec) negli orari d’ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 ed anche Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30:

Ufficio Segreteria del Sindaco; Ufficio Elettorale; Ufficio Tecnico – Urbanistico, Demanio, Ambiente; Ufficio Scolastico; Ufficio Gare e Appalti; Ufficio Commercio; Ufficio Turismo e IAT; Ufficio Servizi Sociali; Ufficio Tributi, Personale, Finanziario; Sportello del Comando della Polizia municipale e sede distaccata della frazione Moglio; Ufficio suolo pubblico sez. tecnica di Via Gastaldi; Ufficio cultura della Biblioteca civica “R. Deaglio”;

Sono sospese le cerimonie civili ivi comprese quelle funebri.

L’ordinanza prevede altresì:

La limitazione per convocazione ed effettuazioni di riunioni per necessità istituzionali e legate ai servizi pubblici solo se indifferibili ed urgenti, rispettando comunque per i partecipanti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 let d) del DPCM 8.03.2020, ovvero se possibile, ricorrendo a modalità telematiche a distanza;

Lo svolgimento delle sedute di Giunta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 let d) del DPCM 8.03.2020;

Lo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale, a porte chiuse, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 let d) del DPCM 8.03.2020, garantendo la pubblica visibilità delle sedute attraverso le attuali forme di comunicazione in streaming e televisiva;

L’accesso ai cimiteri, nel caso di spostamento motivato da situazione di necessità, è consentito nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 let d) del DPCM 8.03.2020.

L’occasione anche per rammentare il disposto dell’art. 1 let a) del DPCM 8.03.2020 esteso sull’intero territorio nazionale dall’art. 1 comma 1 del DPCM 9.03.2020 “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamento per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.