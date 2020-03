Coronavirus | Nel mondo 118.731 casi. Oms: La pandemia è vicina

Secondo l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, la pandemia per il Covid-19 sarebbe vicina.

Il Coronavirus ha ormai contagiato l’Europa intera con le persone infettate che sono ben oltre le 15 mila unità, mentre i morti hanno superato quota 500.

Con oltre 118 mila casi e oltre 4.200 vittime in tutto il mondo, per l’Organizzazione mondiale della Sanità non si tratta ancora di pandemia ma “la minaccia” che lo diventi “è molto reale”.

Secondo i dati rielaborati dalla dalla Johns Hopkins CSSE University di Baltimora, a livello globale, alle 02:10, ora italiana, di martedì 11 marzo 2020, i positivi al Covid-19 su 115 countries, sarebbero 118.731 (80.764 in Cina, 10.149 in Italia, 8.042 in Iran, i rimanenti negli altri stati). I Deceduti sarebbero 4.262 (3.024 in Cina, 631 in Italia e 291 in iran). Le persone guarite sarebbero 64.427 (buona parte in Cina, 724 in Italia e 247 in Korea).

Secondo il Dipartimento della Protezione Civile, alle ore 18.00, di lunedì 10 marzo 2020, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, 8.514 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 10.149 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 4.427 in Lombardia, 1.417 in Emilia-Romagna, 783 in Veneto, 436 in Piemonte, 381 nelle Marche, 260 in Toscana, 99 nel Lazio, 126 in Campania, 128 in Liguria, 110 in Friuli Venezia Giulia, 60 in Sicilia, 55 in Puglia, 50 nella Provincia autonoma di Trento, 37 in Abruzzo, 37 in Umbria, 15 in Molise, 20 in Sardegna, 17 in Valle d’Aosta, 11 in Calabria, 38 nella Provincia autonoma di Bolzano e 7 in Basilicata.

Sono 1004 le persone guarite. I deceduti sono 631.

Ecco la mappa del contagio rielaborata dalla Johns Hopkins CSSE University