Cosenza-Spezia, Marino ritrova Gyasi e perde Crivello

Santa Pasqua di lavoro per gli aquilotti, ieri mattina in campo per la seduta di rifinitura in vista della complicata sfida contro il Cosenza di mister Braglia in programma domani, giorno di Pasquetta, alle ore 21:00, sul terreno del ‘San Vito – Marulla’.

Al termine della seduta di allenamento il tecnico di Marsala ha diramato la lista dei convocati che raggiungerà in serata la sede del ritiro calabrese: di nuovo a disposizione, dopo il turno di stop, Emmanuel Gyasi, indisponibili Acampora, Bidaoui, Crivello, Erlic e Mastinu.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.LAMANNA, 22.MANFREDINI, 33.BARONE

DIFENSORI: 2.BRERO, 3.AUGELLO, 13.CAPRADOSSI, 19.TERZI, 20.LIGI, 23.DE COL 24.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 6.MORA, 8.RICCI, 15.CRIMI, 16.BARTOLOMEI, 18.DE FRANCESCO, 25.MAGGIORE

ATTACCANTI: 7.PIERINI, 9.GALABINOV, 11.GYASI, 21.OKEREKE, 34.DA CRUZ