Pallanuoto, Liguria rosa trionfa al Trofeo delle Regioni

La Liguria batte 14-10 la Campania e si aggiudica il Torneo delle Regioni nate 2004 e seguenti, che si è svolto al Centro Federale di Ostia dal 17 al 20 aprile. In acqua circa duecento atlete in rappresentanza di tredici regioni, divise nella prima fase in quattro raggruppamenti: uno da quattro e tre da tre squadre. Sono intervenuti alla premiazione il dirigente federale Gianfranco De Ferrari, il presidente FIN Lazio Gianpiero Mauretti, il commissario tecnico del Setterosa, argento olimpico a Rio 2016, Fabio Conti, i tecnici federali Paolo Zizza e Giacomo Grassi e il presidente del GUG Roberto Petronilli.

REGOLAMENTO. Gli incontri della prima fase (17-18 aprile) si disputano con la formula di gironi all’italiana e partite di sola andata. Al termine del primo round le squadre classificate al 1° e 2° posto dei gironi preliminari accedono ai quarti di finale (19 mattina); le restanti cinque squadre vengono distribuite in due gironi (E ed F) che determinano le posizioni dalla nona alla tredicesima. Semifinali venerdì 19 aprile pomeriggio e finali sabato 20 aprile.

Terza fase

4^ giornata – sabato 20 aprile

Finale 1° posto

Liguria-Campania 14-10

Liguria: Caso, Costa 4, Costigliolo, Piscino, Paganello 2, Vanelo 2, Rayner 2, De March, Iome, Lombella, Carpaneto 2, Antonucci 1Repola, Rossi, Ravenna. All. Bodrato

Campania: Gaito, Zizza 1, Di Maria 4, Monaco 2, Fatone, Genzano, Tarsia 1, Sacrpati 1, Laierno, Carotenuto, Micillo 1, Del Duca, Cipriano, Corrado. Di Palma. All Damiani.

Arbitro: Mazzocoli

Note: parziali 5-2, 4-1, 3-5, 2-2. Uscita per limite di falli Carotenuto (C) ne secondo tempo. Espulsa per proteste Vanelo (L) nel secondo tempo.

CampaniaTrofeodelleRegioni20042019800x450

Campania seconda classificata

Finale 3° posto

Veneto-Lazio 6-5

Veneto: Pozzani, Stracchi, Serafini 2, Proietti 3, Zanoccoli, Sbruzzi 1, Delli Guanti, Giacomini, Sgrò, Bianchi, Marchetti, Brollo, Mema. All. Rytova

Lazio: Mattia, Montirubbianesi 1, Rugora 1, Rao, Ambrosini 2, Pinci, Giuliano, Aprea, Murri, Boldrini, De Marchis, Racioppi, Volpe, De Luca 1, Papi. All. Izzo

Arbitro: Catulli

Note: parziali 2-1, 2-1, 0-2, 2-1. Uscita per limite di falli Delli Guanti (V) nel quarto tempo.

VenetoTrofeodelleRegiioni20042019800x450

Veneto terza classificata

Finale 5° posto

Sicilia-Lombardia 9-3

Finale 7° posto

Toscana-Friuli Venezia Giulia 11-6

Finale 9° posto

Abruzzo/Marche/Umbria-Emilia Romagna 2-9

Finale 11° posto

Piemonte-Basilicata/Puglia 16-0

Seconda fase

9°/13° classificata

Girone E: Abruzzo/Marche/Umbria 6, Molise/Sardegna 3 e Piemonte 0

Girone F: Emilia Romagna 6, Basilicata/Puglia 0

3^ giornata – venerdì 19 aprile

(F) Basilicata/Puglia-Emilia Romagna 2-31

(E) Piemonte-Abruzzo/Marche/Umbria 1-4

(QF1) Liguria-Toscana 10-4

(QF2) Veneto-Sicilia 8-6

(QF3) Lombardia-Lazio 4-11

(QF4) Campania-Friuli Venezia Giulia 17-5

(E) Abruzzo/Marche/Umbria-Molise/Sardegna 9-1

(SF1) Toscana-Sicilia 1-17

(SF2) Lombardia-Friuli Venezia Giulia 14-7

(SF3) Liguria-Veneto 6-3

(SF4) Lazio-Campania 9-10

(F) Emilia Romagna-Basilicata/Puglia 21-0

(E) Molise/Sardegna-Piemonte 1-10

Prima fase – Classifiche

Girone A: Liguria 9, Lazio 6, Molise/Sardegna e Basilicata 3, Puglia 0

Girone B: Veneto 6, Friuli Venezia Giulia 3, Piemonte 0

Girone C: Lombardia 6, Toscana 3, Emilia Romagna 0

Girone D: Campania 6, Sicilia e Abruzzo/Marche 0

1^ giornata – mercoledì 17 aprile

Basilicata/Puglia-Lazio 1-41

Liguria-Molise/Sardegna 38-0

Friuli Venezia Giulia-Piemonte 4-2

Emilia Romagna-Lombardia 9-11

Campania-Sicilia 12-8

2^ giornata – giovedì 18 aprile

Molise/Sardegna-Lazio 2-32

Liguria-Basilicata/Puglia 50-1

Piemonte-Veneto 4-8

Toscana-Emilia Romagna 7-4

Abruzzo/Marche/Umbria-Campania 4-27

Molise/Sardegna-Basilicata/Puglia 17-3

Lazio-Liguria 3-7

Veneto-Friuli Venezia Giulia 6-4

Lombardia-Toscana 11-3

Sicilia-Abruzzo/Marche/Umbria 29-3

ALBO D’ORO (edizioni federali)

2015 – Ostia, 1-4 aprile

nate ’98 e seguenti (Under 17)

1. LIGURIA

2. MARCHE

3. CAMPANIA

2016 – Ostia, 23-26 marzo

nate ’99 e seguenti (Under 17)

1. LIGURIA

2. SICILIA

3. LAZIO

2016 – Avezzano, 11-14 luglio

nate ’01 e seguenti (Under 15)

1. FRIULI VENEZIA GIULIA

2. SICILIA

3. LIGURIA

2017 – Ostia, 3-6 gennaio

nate ’00 e seguenti (Under 17)

1. LIGURIA

2. SICILIA

3. LAZIO

2018 – Ostia, 2-5 gennaio

nate ’01 e seguenti (Under 17)

1. LIGURIA

2. TOSCANA

3. FRIULI VENEZIA GIULIA

2018 – Avezzano, 28-31 marzo

nate ’03 e seguenti (Under 15)

1. LIGURIA

2. LOMBARDIA

3. SICILIA

2019 – Ostia, 17-20 aprile

nate ’04 e seguenti

1. LIGURIA

2. CAMPANIA

3. VENETO