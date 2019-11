Cosenza-Spezia 1-1, Ragusa firma il pari in Calabria

Pareggio tra Cosenza e Spezia 1-1 (1-0) nell’anticipo della 14/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. I gol sono stati messo a segno da Rivière dopo 38′ di gioco, su assist di Baez, per i padroni di casa; da Ragusa per i liguri, su passaggio di Gudjohnsen, al 18′ della ripresa.

Lo Spezia ha giocato dal 25′ del secondo tempo in 10 uomini per l’espulsione di Ramos (doppio giallo)

Marcatori: 39′ Rivière (C), 63′ Ragusa (S)

Cosenza (4-3-3): Perina; Bittante, Monaco, Capela, D’Orazio; Bruccini, Kanouté (77′ Greco), Machach (65′ Sciaudone); Baez (68′ Carretta), Rivière, Pierini. All. Braglia.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos; Maggiore, Bartolomei, Mastinu (46′ Acampora); Ragusa, Gudjohnsen (86′ Terzi), Bidaoui (71′ Marchizza). All. Italiano.

Ammoniti: 27′ Monaco (C), 45′ Mastinu (S), 46′ D’Orazio (C), 55′ Ragusa (S), 67′ Ramos (S)

Espulsi: 70′ Ramos (S)

Arbitro: Maggioni di Lecco