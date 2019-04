Corteo antifascisti contro Salvini, disagi per il traffico

E’ iniziato intorno alle 12 il presidio nei pressi della Stazione Marittima di Genova Antifascista per protestare contro l’arrivo a Genova del ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini per partecipare alla riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e presenziare alla firma dell’accordo per la promozione della sicurezza integrata tra ministero e Regione Liguria e alle politiche del ministero dell’Interno.

In piazza ci sono un centinaio di persone. Presenti striscioni contro Salvini e la chiusura dei porti.

I manifestanti hanno bloccato l’accesso dei veicoli alla Stazione Marittima e anche via Alpini d’Italia e via Buozzi e proseguono in direzione dell’elicoidale, in via Bellayder.