Recco, Amiu: incontro pubblico sulla raccolta differenziata

Recco, incontro pubblico sulla raccolta differenziata: Amiu tra la gente.

Organizzato da Amiu, venerdì 11 ottobre alle ore 18, la Sala Polivalente ospiterà un incontro pubblico dedicato alla raccolta differenziata, con informazioni per i cittadini. L’iniziativa rientra nel progetto “Il Levante Differenzia”, volto a far conoscere e approfondire il funzionamento della raccolta differenziata:

Come e in che modo conferire i rifiuti e le modalità di utilizzo degli ecocentri. Gli esperti di Amiu risponderanno alle domande e ai principali quesiti che i cittadini segnalano quotidianamente.OTTOBRE locandina incontro pubblico Recco

«Il contributo dei cittadini per un corretto conferimento dei rifiuti è decisivo – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – senza il loro impegno, non saremmo mai stati in grado di centrare l’obiettivo del 72% di raccolta differenziata nel 2023.

L’Amministrazione ha puntato sul sistema porta a porta nelle frazioni e sui nuovi bidoni intelligenti in centro, grazie ai fondi Pnrr, una scelta vincente. Con questo sistema contiamo di migliorare ulteriormente, riducendo i rifiuti in discarica e contenendo i costi che vengono sostenuti attraverso la Tari». ABov