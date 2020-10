Cornigliano by night come Africa? Sesso con prostituta nigeriana, 31enne dell’Angola derubato

L’altra notte i carabinieri della pattuglia della Stazione dell’Arma di Cornigliano, durante un normale servizio in strada per il controllo del territorio, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per “furto con destrezza” una prostituta nigeriana di 36 anni, gravata da pregiudizi di polizia, irregolare e mai rimpatriata.

La donna, dopo avere consumato un rapporto sessuale con un 31enne cittadino dell’Angola, gli ha rubato il portafoglio contenente la somma di 180 euro in contanti.

Tuttavia, la ladra, che ha tentato di allontanarsi e di far perdere le tracce, è stata poi acchiappata dai carabinieri.