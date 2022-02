Coppia esce di casa, i ladri entrano e li derubano

Furto in una casa di via Balbi a Genova. Si è trattato di un’azione fulminea probabilmente effettuata da ladri specializzati.

Il furto è infatti avvenuto nell’arco temporale di un’ora in cui i due coniugi non erano in casa. Cosa che fa pensare come i delinquenti fossero a conoscenza delle abitudini dei due coniugi

Dall’appartamento sono stati asportati denaro, i gioielli ed un pc con le foto di famiglia.

Nel momento in cui la coppia è rientrata, si è accorta immediatamente del furto e ha chiamato il Noe 112.

Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti e gli uomini della Polizia Scientifica.

