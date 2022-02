Calcio – Cambio di guida tecnica al Levanto

Levanto – Svolta tecnica al Levanto mentre si attende al “quasi capolista” Forza e Coraggio. L’allenatore Luca Piropi rassegna le dimissioni, per motivi lavorativi e personali, seguito dal proprio “vice” Nicola Bracco: gli succede Massimo Carrodano, spezzino classe ‘67 con tutto un “background” tecnico però proprio all’allora Vecchio Levanto, dove in due “tranche” trascorse in tutto 5 anni da “coach”.

<Ero sul punto di decidere di starmene una buona volta tranquillo per sempre – commenta in proposito Massimo ch’era fermo dopo la scorsa stagione calcistica al Marolacquasanta – invece questa “chance” di tornare al vecchio ambiente levantese, a me tanto caro, mi ha spronato a ributtarmi nella mischia>.

La società rivierasca non ha mancato di ringraziare, pur accentandone la decisione, sia Piropi che Bracco per l’impegno espresso malgrado varie sfortune (a iniziare dalla pandemia) gli abbiano assai ostacolato il lavoro. A quel punto al “Raso Scaramuccia” hanno optato per affidarsi a un “mister” alquanto esperto in fatto di gestione tecnica ai fini d’un tranquillo mantenimento della categoria…anche se tuttavia Carrodano non manca di rammentare che in passato lui ha preso parte più d’una volta ai playoff, addirittura li vinse al Vezzano, salendo così in 1.a Categoria.

Per la cronaca, il nostro fu validissimo portiere in Promozione a Valdellora, da allenatore poi medesima categoria a Romito; per il resto, molta 1.a Categoria fra Rio Major e appunto Vezzano, Marola e Levanto.

A fargli da “secondo” in questa nuova avventura sarà Samuele Bagnasco, oramai una vera e propria istituzione in seno all’ Asd Levanto Calcio, il quale proseguirà a fungere allo stesso tempo pure da preparatore dei portieri.

Nella foto Massimo Carrodano