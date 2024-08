Coppia denunciata per ricettazione in centro storico di Genova

Fermati in vico dell’Amore con strumenti da scasso

La Polizia di Genova ha denunciato un uomo di 51 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Una donna di 39 anni è stata denunciata per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli.

L’episodio è avvenuto ieri mattina, quando gli agenti, durante un pattugliamento in via Prè, hanno notato i due individui allontanarsi velocemente. Insospettiti, i poliziotti li hanno seguiti a piedi fino a Vico dell’Amore, dove l’uomo ha resistito al controllo. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un cellulare di dubbia provenienza, mentre la donna portava con sé un martelletto frangi-vetri, tipicamente in dotazione ai treni, e un cacciavite.

Si ricorda che, fino a condanna definitiva, vige la presunzione di innocenza per i soggetti coinvolti.