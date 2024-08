Furto di vestiti alla Fiumara: arrestata straniera

Ieri mattina, i poliziotti delle volanti hanno arrestato una donna di 26 anni, straniera e residente in Germania, con l’accusa di tentato furto aggravato.

La donna è stata notata dal personale di vigilanza di un negozio d’abbigliamento all’interno del centro commerciale Fiumara mentre tentava di superare la barriera delle casse con numerosi capi di abbigliamento, per un valore complessivo di 488,30 euro, senza aver pagato. L’allarme sonoro antitaccheggio è scattato al suo passaggio.

Alla richiesta di mostrare lo scontrino per la merce contenuta nella sua borsa, interamente proveniente dal negozio, la donna ha sostenuto di averlo appena buttato via, contando sul fatto che i cartellini dei prezzi erano stati rimossi. Tuttavia, non ha considerato che ogni capo era ancora dotato di “tag” antitaccheggio.

Gli agenti della volante intervenuta hanno arrestato la donna, che sarà giudicata con rito direttissimo nella mattinata odierna. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.