Coppa Italia, Genoa contro il Toro in 9 gennaio

Sono state ufficializzate le date degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Genoa, che ha staccato il pass grazie alla vittoria 3-2 sull’Ascoli nel quarto turno eliminatorio, se la vedrà in trasferta con il Torino. Sarà il match di apertura degli ottavi, in programma giovedì 9 gennaio con calcio di inizio alle 21:15, nella settimana che precede il match di campionato Verona-Genoa. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2. In palio i quarti. In caso di qualificazione il Grifo li giocherebbe al Ferraris contro la vincente di Milan-Spal. Un banco di prova difficile sotto la Mole, ma non impossibile, per Criscito (capocannoniere rossoblù nella competizione con Pinamonti) e compagni.