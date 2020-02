Controllo con autovelox mobile a Genova: le postazioni di oggi giovedì 27 febbraio

Proseguono le attività di controllo da parte della polizia locale di Genova lungo le strade cittadine anche tramite l’uso degli autovelox mobili.

Ecco dove saranno posizionati oggi, giovedì 27 febbraio:

Dalle 06.30 alle 13.30 in via Gelasio Adamoli.

Dalle 19.00 alle 02.00 via Lungobisagno Istria / Dalmazia

La polizia locale di Genova ricorda come “l’elenco degli autovelox non è da ritenersi esaustivo. Sono possibili ulteriori postazioni mobili, che verranno debitamente segnalate con cartelli in loco e con indicazioni sui pannelli luminosi presenti in città”.