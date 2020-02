In giornata la colonna sanitaria per i turisti di Asti

Prosegue l’attività di controllo e gestione dell’emergenza “coronavirus” da parte del Coc del Comune di Alassio, operativo presso la sede municipale dal 25 febbraio scorso.

“In continuo confronto con la Regione Liguria e con Alisa – spiegano – stiamo cercando di coordinare il trasferimento del gruppo di Asti verso un struttura militare del Piemonte. Si tratta di circa 43 persone, ospiti degli alberghi colpiti da provvedimento di quarantena e con ogni probabilità, già in giornata, si muoverà la colonna sanitaria. Resta invece per oggi ancora ad Alassio, in attesa di nuove direttive regionali, per il successivo trasferimento, il gruppo di Castiglione d’Adda.​

Nel frattempo si è regolarizzato anche l’iter di consegna dei pasti che nella prima giornata aveva fatto registrare qualche lamentela.

“Non siamo stati forse sufficientemente tempestivi e qualche vassoio è arrivato a destinazione già freddo – spiegano dal Coc del Comune di Alassio – e complice anche lo stato di esasperazione in cui versano le persone costrette alla quarantena, vi è stato qualche momento di tensione. Ora però abbiamo messo a punto il servizio e il clima, nei limiti del possibile, è tornato più disteso”

Prossimo aggiornamento alle ore 18