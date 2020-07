Controllo antispaccio a Sampierdarena, segnalati quattro giovani

Gli uomini del Commissariato Cornigliano hanno deciso di controllare dei giovani che stazionavano in largo Gozzano, in una zona, a Sampierdarena alle spalle di via Cantore, segnalata per spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

All’arrivo della polizia diversi ragazzi hanno cercato di allontanarsi e uno di loro, credendo di non essere visto, ha buttato a terra due dosi di hashish.

I 4 giovani, tre albanesi tra i 17 e i 19 anni e un italiano di 18, dei quali uno con precedenti, sono stati segnalati amministrativamente quali assuntori di sostanza stupefacente.