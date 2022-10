Controlli straordinari della polizia a Ventimiglia

La polizia di Imperia ha coordinato un servizio di controllo straordinario del territorio a Ventimiglia, ed in particolare modo nelle zone più critiche quali la stazione ferroviaria, i giardini del centro nonché tutte le altre zone ove i migranti stazionano regolarmente.

Gli uomini del Commissariato di PS di Ventimiglia, i Carabinieri e gli uomini della Guardia di Finanza sono stati impegnati nel controllo straordinario del territorio in un servizio volto al contrasto dell’immigrazione clandestina determinato in sede di C.O.S.P. presieduto dal Prefetto Armando Nanei e predisposto dal Questore Giuseppe Felice Peritore.

Nell’ambito del servizio sono stati controllati 61 soggetti stranieri, di cui 15 sono stati invitati ex art 15 Tulps a comparire dinanzi all’Autorità di Pubblica Sicurezza e 3 sono stati denunciati in stato di libertà ex art. 10 bis d. Lgs. 286\98 per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.