Controlli Covid della Polizia locale a Genova, martedì 15 marzo

Sono state controllate 673 persone e 25 locali

Nella giornata di ieri, martedì 15 marzo, sono proseguiti i controlli anti covid della Polizia locale genovese.

Sono state 673 le persone controllate dagli agenti per i Green pass, 25 i locali o esercizi.

Di queste 2 sono state sanzionate per il Green pass e 1 per il mancato o non idoneo utilizzo delle mascherine, per un totale di 3 persone, tutte al di fuori del Centro Storico.

Nei 25 controlli degli esercizi commerciali, è stato sanzionato un titolare, al di fuori del Centro Storico.

Nessuna persona è stata denunciata.