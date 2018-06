Controlli anche con cinofili in metro a San Giorgio e controllori in centro

Oggi ci sono stati dei controlli congiunti del Commissariato Centro anche con l’ausilio di un’unità cinofila e i controllori Amt all’interno della stazione San Giorgio della metropolitana e della polizia locale alla fermata degli autobus di piazza Fontane Marose per contrastare il fenomeno dei ‘portoghesi’.

Un senegalese, con pregiudizi di polizia è stato fermato, trovato in possesso di abbigliamento fasullo e denunciato per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti.

Un altro senegalese è stato trovato senza documenti e, portato in Questura per l’identificazione. Qui, anche grazie agli esami dattiloscopici è risultato pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale.

L’unità cinofila ha poi ‘fiutato’ tre persone: un italiano, un nigeriano ed un albanese, trovati in possesso di sostanze stupefacenti in quantità per uso personale. I tre sono stati segnalati alla Prefettura, mentre lo stupefacente, hashish e marijuana, è stato sequestrato.

Sempre in mattinata, ma in piazza Fontane Marose, ben 15 controllori Amt, in collaborazione con la polizia locale, hanno controllato 1.497 passeggeri trovandone 183 senza titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 12%.

In mattinata 69 dei 183 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.