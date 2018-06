Sampierdarena, successo bando comunale a favore di artigiani e commercianti

Il bando comunale, emesso lo scorso marzo, a favore delle attività commerciali e artigianali di Sampierdarena e di San Teodoro ha ottenuto un riscontro molto positivo sul territorio.

Si tratta di un’iniziativa destinata al miglioramento delle imprese dal punto di vista dell’estetica esterna, delle opere murarie, delle attrezzature e degli arredi, ma anche dei siti web.

Secondo quanto riferito da Tursi, alla scadenza del 1° giugno sono state 19 le domande presentate, per un totale di 162mila euro di richieste di finanziamento.

Il progetto è stato condiviso dal presidente del Municipio centro Ovest Renato Falcidia (Lega), dai commercianti e dagli artigiani del territorio.

Da questa azione, che rientra nel piano di interventi del Comune di Genova a sostegno della riqualificazione dei quartieri, sono state escluse specifiche tipologie di attività fra cui phone center, internet point, sexy shop, money transfert, lavanderie a gettone, e i minimarket.

A breve, inoltre, cominceranno i lavori della Commissione di valutazione per l’esame delle domande pervenute, sia dal punto di vista formale sia di merito.

“Per costruire il bando – ha spiegato l’assessora comunale al Commercio Paola Bordilli (Lega) – abbiamo lavorato in stretta sinergia con le associazioni di categoria e con i Civ, ascoltando quindi il territorio in una logica ‘bottom up’. Il motivo del successo sta di certo anche in questa modalità di lavoro.

La somma stanziata dall’amministrazione comunale era di 100mila euro ma stiamo valutando, visto il boom di richieste, di incrementare la cifra.

Abbiamo anche ricevuto proposte di lanciare un secondo bando. Lo considero un segnale molto incoraggiante per un territorio che dimostra vitalità e voglia di mettere in campo tutte le energie positive di cui è in possesso.

Dopo l’ordinanza anti-alcol e questo bando, il nostro lavoro per il Municipio Centro Ovest non si ferma, ma prosegue con ancora più convinzione di essere sulla buona strada”.