Contro il Terzo Valico: manifestazione NoTav, sinistra e centri sociali a Certosa

Come annunciato nei giorni scorsi, oggi si è svolta una manifestazione dei NoTav, sostenuti dalla sinistra, alla Metro di Certosa. In piazza a Genova sono arrivati in circa 150.

Alcuni hanno indossato i gilet gialli come i manifestanti francesi, che tuttavia non contestano per lo sviluppo delle loro città, ma per l’aumento delle tasse e del caro benzina imposto dal governo europeista di Macron.

In piazza le bandiere No Tav, No Gronda, No Terzo Valico. La manifestazione è stata sostenuta da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Chiamami Genova, Legambiente, Movimento per la casa e alcuni centri sociali genovesi come l’Aut Aut 357 e il Buridda.

E’ stata la prima uscita dei movimenti dopo che il ministro pentastellato Danilo Toninelli ha annunciato che il Terzo Valico, l’alta velocità ferroviaria da Genova a Milano che completerà il corridoio Genova-Rotterdam, va avanti e si farà con alcune modifiche migliorative.

“La scelta non ci stupisce – hanno spiegato gli attivisti – l’esito era già scritto. Le nostre battaglie non si fermano. Sono anni che lottiamo contro governi locali e centrali. Servono opere contro il dissesto idrogeologico e un trasporto pubblico efficiente, non colate di cemento. Secondo noi e alcuni studi il Terzo Valico non serve per far rinascere Genova”.