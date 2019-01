Conto alla rovescia per i saldi invernali, in Liguria cominciano sabato 5

Come in altre regioni italiane, anche in Liguria via sabato 5 gennaio cominciano i saldi invernali (in Sicilia e basilicata si sono iniziati ieri).

Secondo un’indagine di Confesercenti-Swg, a livello nazionale saranno circa 280 mila le attività a aderire, con i negozi di moda e tessile a fare la parte del leone.

Quasi un italiano su due, il 47% della popolazione, approfitterà dell’occasione per fare almeno un acquisto valutando di investire, mediamente, 122 euro a persona, pari a circa 280 euro a famiglia.

Secondo i commercianti genovesi le aspettative sono buone, perché finora il freddo nella nostra regione non è ancora arrivato e molti hanno rimandato l’acquisto di capi invernali.