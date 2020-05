Continuano i lavori di asfaltatura a Chiavari

Chiavari. Procedono senza sosta gli interventi di asfaltatura delle strade cittadine.

Dopo corso Garibaldi e via Nino Bixio, il cantiere si è spostato in viale Devoto e in corso Lima: passo successivo il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Nel mentre, in corso Gianelli e in corso Italia è terminata la sostituzione dei vecchi lampioni con nuovi impianti a led che permetteranno una migliore visibilità notturna per chi si sposta, oltre ad un risparmio energetico pari al 65% e una riduzione dell’inquinamento luminoso. L’amministrazione comunale punta alla sostituzione, entro la fine del mandato, del 50% della pubblica illuminazione con lampade a led.

Infine, dopo le operazioni di demolizione avvenute circa 10 giorni fa, avanzano celermente i lavori di ricostruzione del muro di corso De Michiel a delimitazione dell’area del carcere.