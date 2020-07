Continuano gli spettacoli a Villa Imperiale a Genova

Da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto alla Villa Imperiale di Genova i prossimi appuntamenti con “Ridere d’agosto ma anche prima”.

Genova. Continua la programmazione della rassegna estiva “Ridere d’agosto ma anche prima” organizzata dal Teatro Garage. Da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto, sul palco della Villa Imperiale, sono in programma 4 serate all’insegna del sorriso, della musica e del divertimento con il cabaret di Gabri Gabra, il mentalismo di Carlo Cicala, l’ one man show di Fabio Fiori e uno spettacolo di teatro-canzone del Gruppo Blue Jasmine

mercoledì 29 luglio ore 21,30

GABRI GABRA

“Fanc…o ai comici”

Mercoledì 29 andrà in scena a Villa Imperiale GABRI GABRA, al secolo Daniele Ronchetti, Il comico genovese è noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma Le Iene in cui nel primo servizio lo abbiamo visto alle prese con alcuni spacciatori di droga, ai quali ha posto domande inverosimili scatenando le reazioni più disparate. Inoltre ha preso parte alla sit-com La cena dei cretini ambientata all’interno di un ristorante, in cui si svolgono le vicende dei cugini Pizzeria.

Dalle esperienze a Colorado fino alla trasmissione “Blab Live” su Sportitalia, non manca mai il contatto col pubblico; l’esperienza sul palco porta Ronchetti al laboratorio Zelig in cui crea il personaggio del rapper Gabri Gabra, il giusto mix tra musica e risate, che fa chiaramente riferimento a Fabri Fibra: il comico lo descrive come il suo cugino bonaccione, che, rispetto al “parente” più famoso, non tratta argomenti sociali, ma strettamente personali!

Questo nuovo divertente spettacolo, provocatorio già dal titolo, lo riporta in scena, a contatto col pubblico per scatenare la sua coinvolgente creatività comica.

venerdì 31 luglio ore 21,30

CARLO CICALA

“Final…mente”

Venerdì 31 luglio, alle 21.30 è in programma invece un serata speciale che miscela la tecnica del mentalismo al divertimento, nel genere di contaminazione che da sempre caratterizza CARLO CICALA;

Da sempre appassionato dell’arte magica, dopo aver frequentato la scuola del Teatro Stabile di Genova e dopo aver lavorato come attore nella compagnia dello Stabile di Genova per tre anni, Cicala, lascia il teatro di prosa per sviluppare un originale spettacolo di magia e umorismo. I suoi brevi monologhi, che toccano vari aspetti della vita quotidiana e delle relazioni interpersonali, si mischiano abilmente a giochi di prestigio a volte ironici e a volte sorprendenti ma sempre commentati da battute di humour sottile dal sapore vagamente Inglese. Parte integrante del suo spettacolo è la partecipazione attiva del pubblico.

Da qualche anno Cicala ha affinato lo studio del mentalismo ossia le tecniche di persuasione e condizionamento che improntano le nostre scelte quotidiane, cucendo uno spettacolo presentato in modo garbato e originale all’insegna dell’umorismo. Uno spettacolo interattivo, sorprendente, coinvolgente col coinvolgimento del pubblico, nel rispetto del distanziamento personale.

sabato 1 agosto ore 21,30

FABIO FIORI

“#stavoltasvolto”

sabato 1 agosto alle 21.30, gli appuntamenti di “Ridere d’agosto ma anche prima” continuano con il monologo comico “#stavoltasvolto” scritto e interpretato da FABIO FIORI che racconta le peripezie di un attore che lotta quotidianamente contro colleghi belli e affermati, quando lui è solo uno che ama il proprio mestiere e che spesso si trova ad affrontarlo come un percorso ad ostacoli; a volte ha addirittura sfiorato ruoli importanti, di quelli “che ti fanno svoltare”.

Se vi siete mai chiesti cosa c’è dietro ai casting, cosa succede durante le prove e com’è davvero il misterioso dietro alle quinte del mondo dello spettacolo, non potete perdervi questo divertente one man show in cui il protagonista si metterà a nudo per dirvi tutta la verità su un mestiere in cui nulla è come sembra e tutto può cambiare da un momento all’altro.

#STAVOLTASVOLTO è dedicato a chi ha un sogno nel cassetto a chi quel cassetto ha avuto il coraggio di aprirlo.

domenica 2 agosto ore 21,30

Gruppo Blue Jasmine

“Se disturbo ditelo che continuo”

A Villa Imperiale a settimana si conclude il 2 agosto con un interessante spettacolo che attiene al genere del teatro-canzone proposto dai Blue Jasmine un quartetto formato da Antonella Oggiano – voce, Paola Zamponi – chitarre, Dado Sezzi – percussioni, Claudio De Mattei – basso.

La prima formazione del gruppo era composta da un trio acustico tutto al femminile che si riproponeva di raccontare il variegato e talvolta surreale mondo emozionale delle Donne attraverso le parole e la musica del teatro-canzone. Successivamente si sono uniti al progetto Dado Sezzi che vanta prestigiose collaborazioni fra cui quella con Giorgio Gaber, e Claudio De Mattei bassista di Tullio De Piscopo, Ivano Fossati e Gaber.

Lo spettacolo “Se disturbo ditelo che continuo”, offre 1 ora e 45 minuti di musica, teatro e gag nel pieno spirito dell’entertainment conforme alla linea stilistica di buon gusto e ricercatezza musicale frutto di generi molto diversi tra loro, ma adattati al sound della band.

Verranno eseguiti brani più o meno conosciuti e arrangiati, sostenuti da parti recitate, gag e monologhi talvolta in richiamo alla stand up comedy, conduce lo spettatore verso l’espressione lirica stessa della “canzone” o quantomeno verso uno dei suoi significati.

I biglietti degli spettacoli si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc, a 30 mt dalla Sala Diana, da martedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 13), agli uffici IAT del Comune al Porto Antico, oppure online su Happy Ticket. Nel giorno di programmazione, i biglietti saranno in vendita anche alla biglietteria di Villa Imperiale a partire dalle 19.30.

Informazioni: www.teatrogarage.it