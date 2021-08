Continua il tour acustico di Pacifico, “Un anno che pare sognato”. Domani a Prato alle ore 21 all’Anfiteatro di Santa Lucia.

Continua il tour acustico di Pacifico per l’Italia.

Il concerto si inserisce nell’ambito del festival “Settembre Prato è spettacolo”.

Prosegue il tour “UN ANNO CHE PARE SOGNATO” del cantautore e autore PACIFICO!

Accompagnato sul palco da Antonio Loffreddi (viola).

Il cantautore presenta in una versione acustica un best of dei brani del suo repertorio e “Gli Anni Davanti”, la canzone originale contenuta dalla colonna sonora del film di Michela Andreozzi “Genitori Vs. Influencer”.

Domenica 29 agosto Pacifico si esibirà a PRATO presso l’ANFITEATRO DI SANTA LUCIA (Via Guado a Santa Lucia), nell’ambito del festival “SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO”.

L’evento inizierà alle ore 21.00. I biglietti sono disponibili su https://www.ticketone.it/event/pacifico-anfiteatro-di-santa-lucia-13917081/.

Prossimi appuntamenti:

30/8 Cetara – Piazzetta Grotta (Teatri in Blu)

11/9 Santarcangelo di Romagna – Cantiere Poetico

Pacifico (all’anagrafe Gino De Crescenzo)

Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano.

Ha all’attivo sei dischi (“Pacifico”, “Musica Leggera”, “Dal giardino tropicale”, “Dentro ogni casa”, “Una voce non basta” e “Bastasse il cielo”).

Negli anni si è aggiudicato numerosi premi e riconoscimenti, tra cui:

il Premio Tenco per la Migliore Opera Prima e la Targa Tenco 2015 come Migliore canzone dell’anno con il brano Le storie che non conosci”, scritto e interpretato con Samuele Bersani.

Vanta due partecipazioni a al Festival di Sanremo:

la prima nel 2004 con il brano “Solo un sogno” (premio per la miglior musica) e la seconda nel 2018 con Ornella Vanoni e Tony Bungaro con il brano “Imparare ad amarsi”.

Ha pubblicato per Baldini e Castoldi, il romanzo “Ti ho dato un bacio mentre dormivi”, poi ripubblicato da La Nave di Teseo.

Oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini, nel corso della sua carriera ha scritto per:

Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Malika Ayane, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Antonello Venditti, Extraliscio, Claudio Capeo e molti altri.

A marzo 2019 esce il suo sesto album “Bastasse il cielo”, da cui sono stati estratti cinque singoli accompagnati dai videoclip disegnati dal celebre illustratore Franco Matticchio:

il frutto di questa collaborazione è stato ospitato nella prima mostra virtuale della Milanesiana.

A dicembre dello stesso anno, ha ideato e messo in scena al teatro Filodrammatici di Milano “La Settimana Pacifica”, una serie di sette concerti che hanno visto la presenza, ogni sera, di grandi ospiti:

Malika Ayane, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Francesco De Gregori, Giuliano Sangiorgi, Francesco Bianconi e Neri Marcorè.

www.pacificomilano.com