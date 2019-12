Concluso con successo il Trofeo Città di Rapallo 2019

Trofeo Città di Rapallo 2019. Competizione golfistica di beneficenza che si è tenuta il 14 e 15 dicembre al Golf Club di Rapallo.

Quest’anno il premio in palio era la Coppa Arbre Magique. Il marchio simbolo della profumazione per auto è stato infatti grande protagonista del torneo e si conferma “amico” della Liguria, dopo aver contribuito alla ricostruzione del Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure nel 2008 e aver donato gli alberi di Natale ai comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Zoagli lo scorso anno.

ARBRE MAGIQUE® SUL GREEN DI RAPALLO

Il brand, distribuito in Italia dall’azienda TAVOLA, ha donato al Club l’albero di Natale 2019, un pino di sette metri della specie Picea Nordmanniana, che è stato posizionato sul green e illuminato il 30 novembre scorso, in occasione delle celebrazioni per i 90 anni del Circolo. Dopo le feste, spogliato delle luci, l’albero andrà ad arricchire il parco del Golf Club a testimonianza dell’impegno di TAVOLA per l’ambiente e ora, vicino a questo simbolo del Natale, i giocatori si sono contesi per una nobile causa la coppa ARBRE MAGIQUE® nella gara maschile, e la coppa ORPHEA, riservata alla vincitrice della gara femminile.

Inoltre, a tutti i partecipanti del torneo e ai soci del club è stata donata la Limited Edition natalizia di ARBRE MAGIQUE®, il tradizionale “Christmas Pine” che viene realizzato ogni anno in una modalità sempre nuova in occasione delle festività.

“Esiste una grande amicizia tra ARBRE MAGIQUE® e la Liguria. Nel 2008 abbiamo contribuito alla ricostruzione del Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure e l’anno scorso abbiamo acceso il Natale, donando il tradizionale albero natalizio ai comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Zoagli, duramente colpiti dalla mareggiata” ha affermato Gianpaolo Re, AD Tavola SPA. “Quest’anno siamo tornati a Rapallo per sostenere una due giorni di sport che si sono svolti in una speciale atmosfera natalizia”.