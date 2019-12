Ambulatori aperti weekend cure sanitarie a bassa complessità

Il servizio di cure sanitarie a bassa complessità è già disponibile in Valpolcevera ed è gratuito. Con accesso diretto e senza impegnativa dal 14 dicembre sarà attivo anche alla Fiumara e a Recco.

Da sabato 14 dicembre 2019 il servizio di continuità assistenziale per i casi a bassa complessità clinica, già attivo fino al 30/9/2020 in Valpolcevera (Distretto 10) presso la sede della Croce Rosa di Rivarolo via Croce Rosa 2, sarà disponibile in via sperimentale fino al 30 aprile anche presso:

Sampierdarena (distretto 9) – presso Palazzo della Salute di Fiumara, via Operai 80 primo piano stanza 46

Recco (Distretto 13) – presso Poliambulatorio via Bianchi 1 ex Ospedale S.Antonio piano terra stanza 19 ingresso laterale sede servizio emergenza 112. Il servizio è disponibile il sabato, la domenica, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 8 alle ore 20

Per accedere è sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria negli orari di apertura: non occorre l’appuntamento né impegnativa del Medico di Medicina Generale. Il servizio è gratuito.

Per ulteriori informazioni chiedere ai rispettivi: Ambulatorio Medico del Fine settimana Valpocevera: Croce Rosa Rivarolese tel. 010 749 22 47 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Ambulatorio Medico del Fine Settimana Fiumara: Urp Fiumara dal Lunedì al Venerdì ore 8.30-14 tel. 010 849 7054 / 7066

Ambulatorio Medico del Fine Settimana Recco: dal Lunedì al Venerdì ore 8-13 tel. 010 849 4463 / 4493.