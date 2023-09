Concerto per clarinetto e pianoforte a Busalla. Appuntamento l’8 settembre alle ore 21 a villa Borzino con Gaia Gaibazzi e Clarissa Carafa.

Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Busalla, presenta un evento musicale dedicato al clarinetto e al pianoforte.

Due giovani musiciste, Gaia Gaibazzi e Clarissa Carafa, si esibiranno eseguendo musiche di Brahms, Reger, Schumann.

Quando –> Venerdì 8 settembre alle 21

Dove –> Villa Borzino a Busalla in via XXV Aprile 17

Ingresso –> Libero

Prenotazione –> Whatsapp al 339 6531632 o mail ass.musicamica.ge@gmail.com

Direzione artistica –> Giovanna Savino

Programma della serata

Reger, Max – Albumblatt

Schumann, Robert – Fantasiestücke op. 73

Reger, Max – Tarantella

Brahms, Johannes – Sonata per Clarinetto e pianoforte op. 120 no.1

Reger, Max – Sonata per clarinetto op. 49 no. 1

BIOGRAFIE

Gaia Gaibazzi

Dopo aver ottenuto il diploma con il massimo dei voti nel 2015 a Genova, si laurea nel 2017 nel Master Music Performance e nel 2019 nel Master in Music Pedagogy presso la Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo. Attualmente si sta perfezionando con il Maestro Calogero Palermo.

La sua attività concertistica l’ha portata ad esibirsi in teatri di tutta Europa (Philarmonie de Paris, Victoria Hall, Tonhalle Zurich, Teatro alla Scala Milano, Philarmonie Luxembourg, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro San Carlo Napoli, Casa da Musica, Teatro Carlo Felice e Teatro Sociale di Como) come solista e come membro di varie orchestre (Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Giraud Ensemble, con cui ha appena registrato un CD per la SONY Classics) e direttori dell’importanza di Riccardo Muti, Wayne Marshall, Dennis Russel Davies, Pierre-Andrè Valade, Zsolt Nagy.

Dal 2019 è sostenuta dall’Associazione culturale Musica con le Ali.

Ha vinto tre primi premi nella Contemporary Music Competition della ZHdK e il concorso Klang&Gloria.

Gaia è anche attiva nella musica da camera e ha la possibilità di suonare in festival e stagioni musicali importanti (Geelvinck Fortepiano Festival, Concerti di Primavera-GOG, Lerici Music Festival, Malta Music Festival, Festival Mito Milano, Lange Nacht der Musik Zürich, Tage für Neue Musik Zürich, Prèlude Konzert Tonhalle Zürich, Alexander Arutiunian International Wind Festival, FIMU e Festival Fiati a Novara)

Ha al suo attivo numerose collaborazioni e registrazioni di musica contemporanea e da film con diversi compositori di Zurigo.

www.gaiagaibazzi.com

Clarissa Carafa

Si è formata sotto la guida di Gianluigi Bruera e Marco Vincenzi, diplomandosi con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio “N. Paganini” di Genova, ottenendo in seguito il Diploma di Perfezionamento della Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Andrea Lucchesini e successivamente il Master of Arts Performance presso la Hochschule fur Musik di Basilea, in Svizzera, nella classe di Filippo Gamba.

Sta attualmente terminando il corso di perfezionamento in duo pianistico con il pianista e accordatore di pianoforti Michele Carraro presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Bruno Canino. Ha frequentato numerose masterclass, tra cui quelle di Alexander Romanovsky, Benedetto Lupo, Philip Martin, Roland Proll, Piernarciso Masi, Klaus Kaufmann.

Ha vinto vari premi in concorsi nazionali ed internazionali, quali il Concorso Pianistico Internazionale di Moncalieri, il Concorso Internazionale “Marcello Pontillo” di Firenze, il Concorso Pianistico Nazionale “Mario Fiorentini” di La Spezia.

Inoltre ha tenuto concerti per prestigiose stagioni musicali come il Festival dei Due Mondi di Spoleto, le Sale Apollinee e del Teatro La Fenice di Venezia, il Ridotto dei Palchi “A. Toscanini” del Teatro Alla Scala di Milano, il Palazzo Ducale di Genova, la Palazzina Liberty di Milano, la Sala Piatti di Bergamo, la Sala Bianca di Palazzo Pitti di Firenze, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro del Casinò di Sanremo, il Teatro Alfieri di Asti, la Bonsendorfer Saal del Mozarteum di Salisburgo (Austria), la Klosterkirche Dornach (Svizzera) e la Neuer Saal della Hochschule di Basilea (Svizzera), collaborando anche con importanti orchestre sinfoniche nazionali quali l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, l’Orchestra Sinfonica di Asti e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo come solista, sotto la direzione di Antonio Tappero, Silvano Pasini, Claude Villaret.

Ha collaborato e collabora come pianista accompagnatrice con numerosi musicisti di fama internazionale come Marta Tortia e Francesca Dego, ed è stata accompagnatrice ufficiale delle fasi semifinali del Premio Paganini 2021 presso il Teatro Carlo Felice di Genova. È una musicista patrocinata dall’Associazione Musica con le Ali.