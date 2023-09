Centro storico, 35enne genovese spaccia cocaina a 25enne: arrestata

Nell’attività volta al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, concentrato nella zona del Centro storico genovese, in particolare in via Prè e nelle aree di Castelletto e San Teodoro, nei giorni scorsi è stata arrestata una 35enne genovese, già nota alle Forze dell’ordine, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

A seguito di una delle numerose attività di controllo del territorio, i carabinieri hanno sorpreso la giovane genovese mentre cedeva cocaina a una 25enne in cambio di denaro.

I militari hanno quindi perquisito anche la sua abitazione, trovando ulteriori 10 dosi di cocaina, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché la somma di oltre 500 euro presumibile provento dell’illecita attività.

L’acquirente è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti.