Concerto gratuito online del Maestro Fabio Biondi

Concerto del Maestro Fabio Biondi, online dalle ore 8.00 di sabato 13 giugno fino alla sera di domenica del 14 giugno.

Amici dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai con grande soddisfazione è felice di annunciare che, dopo questi mesi difficili, riprende le attività dell’Associazione.

A partire da settembre offrirà un programma molto ricco, con numerose iniziative, concerti e viaggi, per ritrovare il piacere dell’esperienza diretta della cultura e della presenza dal vivo.

In attesa dell’inizio della prossima stagione, presenta un omaggio del Maestro Fabio Biondi, che con il suo violino ha gentilmente regalato musiche dalla Sonata n. 3 in Do maggiore BWV 1005 di Johann Sebastian Bach, dagli Assaggi à Violino Solo di Johan Helmich Roman e dalle 60 Variazioni sull’Aria Genovese Barucabà di Niccolò Paganini.

L’Associazione ha organizzato questa iniziativa in collaborazione con l‘Associazione Cento per Cento Lettori e con il Premio Alassio Centolibri – Un Autore per l’Europa.

Il video dell’esibizione completa del Maestro Fabio Biondi è disponibile sul nostro nuovo canale YouTube Amici dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, disponibile in anteprima a questo link nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 giugno:

https://youtu.be/Q585m3crqxU