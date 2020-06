Lunedì 15 giugno riprende la Scuola Natura di Outdoor Portofino il centro estivo per bambini dai 6 ai 15 anni, all’insegna di sport e natura.

Una settimana vissuta all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta per scoprire il mare e la bellezza di stare a contatto con la natura per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Tutte le settimane, dal lunedì al venerdì nella baia di Paraggi nel parco di Portofino.

La Scuola Natura è un programma di attività estive diverso dal comune. Durante la settimana i bambini avranno l’occasione di svolgere lezioni ed escursioni in kayak e sup, lezioni di biologia marina e snorkeling, attività di educazione ambientale e orienteering. Una ricca proposta di attività – kayak, SUP, snorkeling, orienteering, clean-up – che attraverso il gioco e l’esplorazione fornisce gli strumenti per un’educazione al rispetto dell’ambiente e ad uno stile di vita più sostenibile. Attraverso l’esperienza, i partecipanti impareranno a conoscere l’ambiente circostante, a riconoscere la flora e la fauna marina e terrestre e a rispettare la natura e tutti i suoi abitanti. Tutte le discipline sportive sono strutturate in modo da offrire una parte teorica propedeutica alla parte pratica.

Per garantire la sicurezza necessaria ed evitare assembramenti, quest’anno la Scuola Natura si svolgerà secondo due programmi per fasce di età. La mattina – orario 9.30-12-30 – per bambini dai 6 ai 10 anni; il pomeriggio – orario 14.00-17.00 – per ragazzini dagli 11 ai 15 anni.

Dovendo rispettare dei protocolli nazionali, ai bambini e ragazzi verrà dedicato uno spazio esterno; non potranno accedere alla sede e alle docce. Questo spazio, così come le attività stesse, garantisce il distanziamento e verrà sanificato giornalmente e ad ogni cambio gruppo (mattino/pomeriggio). Tutte le attrezzature vengono sanificate seguendo il protocolli nazionali.